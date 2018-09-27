Bir garip anlaşma: Terfi var, zam yok

BUGÜN NELER OLDU

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen'in durumunu görüşmek üzere dün aksam bir kez daha bir araya gelen liderler garip bir uzlaşma arayışına girdi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Baskanı Andrea Nahles ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetemizin baskıya girdiği saatlerde henüz bir açıklama yapmasa da, sızan haberler garip bir anlaşma olacağının sinyalini verdi. Buna göre Maassen'in İçişleri Bakanlığı'na müsteşar olarak atanacağı, maaşının değişmeyeceği ileri sürüldü. Bu nedenle bunun bir terfi sayılmayacağı teziyle hareket edilerek krizin asılmasının hedeflendiği belirtiliyor.Chemnitz kentinde Küba kökenli bir Almanın mülteciler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra şehirde ırkçılar yabancı avına çıkmıştı. Gösterilerde Hitler selamı verip ırkçı sloganlar atan Neo-Nazilerin insan avı, bir video ile kaydedilmişti. Başbakan Merkel, "Bir hukuk devletinde yabancılara dönük sürek avına yer yok" diyerek görüntüye ateş püskürdü. Ancak Maassen, görüntüleri inandırıcı bulmadığını belirterek, "sürek avı olmadığını" söylemiş ve doğrudan, "bu görüntüler utanç verici" diyen Başbakan Merkel'e karsı çıkmıştı.