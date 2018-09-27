DİTİB’den gizli servise uyarı

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960 camisi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesinin tartışılması DİTİB'i isyan ettirdi. DİTİB konuya ilişkin, "Almanya'da sosyalleşmiş yüzbinlerce Müslüman insanı, devletlerarası ilişkilerin de konusu haline getirmek ve iç tartışmalarda dikkat dağıtmak için malzeme yapmak, toplumsal barısın bozulmasına yol açar" uyarısının yer aldığı yazılı açıklamada bulundu.DİTİB'IN açıklamasında söz konusu tartışmanın camia ve Müslümanlar arasında büyük üzüntüye yol açtığı vurgulandı. Açıklamada, "DİTİB'in sürdürdüğü bunca faydalı hizmetlere ve topluma barışçı katkılarına rağmen topluma zararlı bir unsur gibi gösterilmesi asla kabul edilemez" denildi. Açıklamada ayrıca şeffaf şekilde dini ve sosyal hizmet verildiği vurgulandı.