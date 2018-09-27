Koalisyon Merkel’e güveni azalttı

BUGÜN NELER OLDU

hükümet ortakları arasında Gizli Servis Baskanı Hans Georg Maassen konusunda yapılan görüşmeler Başbakan Angela Merkel'e olan güveni azalttı. Geçen yıl 24 Eylül'de gerçeklesen seçimin ardından kurulan Büyük Koalisyon hükümetinde küçük ortak Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Baskanı ve İçisleri Bakanı Horst Seehofer'in politikalarını diretmesi Merkel'i zorda bırakıyor.Siyasi gözlemciler, Maassen olayında olduğu gibi CSU'nun hükümette belirleyici olarak görülmesi ile 'Başbakan, hükümetinin kontrolünü kaybetti' görüsünün hâkim olmaya başladığını söyledi. Son krizde hükümetin dağılmanın eşiğinden döndüğü yorumları yapılırken olası bir krizde hükümetin dağılabileceği aktarılıyor. Çoktandır alternatif senaryolar üzerinde durulmaya başlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bild gazetesinin anketine göre Büyük Koalisyon hükümetinin bir dahaki federal seçimlerin gerçekleşeceği 2021'e kadar ayakta kalamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 36 olurken hükümetin seçimlere kadar kalacağını düşünenler yüzde 28 olarak belirlendi. Yüzde 26 ise koalisyonun akıbeti konusunda kararsız.