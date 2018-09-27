Köln Camisi’nde Erdoğan heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Köln kentinde 10 yıl önce projesine baslanan, 2009 yılında temeli atılıp geçen yıl ibadete açılan Diyanet Isleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü saat 14:00'te açılacak. Açılış için tüm hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını ifade eden DİTİB Genel Baskanı Prof. Dr. Nevzat Yasar Asıkoğlu SABAH'a konuştu ve açılış öncesi çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.Asıkoğlu, "Bu eser vatandaşlarımızın ortak eseridir. Bütün Müslüman kardeşlerimizin katkısıyla yapılmış eser ve gurur duyulacak bir kültür merkezidir" dedi. Konuşmaların yapılacağı bölüme sınırlı sayıda kisinin alınacağını ifade eden Asıkoğlu, "Toplantının yapılacağı salona da sınırlı katılım olacak. Vatandaşlarımız cami etrafında bulunabilecekler. Cami çevresindeki tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Alana giremeyen vatandaşlar için iki dev ekran kurulacak" diye bilgi verdi.Protokol ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından caminin açılısının yapılacağını belirten Asıkoğlu, "Köln belediye başkanının programımızda konuşmasını arzu ediyoruz" dedi. Öte yandan açılış öncesi caminin küçük eksikleri de ustalar tarafından gideriliyor. Son tamirat ve bakım yapılıyor.Köln Merkez Camisi için 2005 yılında uluslararası 111 mimarın katılımı ile proje yarışması düzenlendi. DİTİB'in şeffaflığını anlatan proje birinci seçildi. Caminin temeli 2009 yılında atıldı. 17 bin metrekare kapalı alanı bulunan caminin hizmet birimleri 2014 yılında faaliyete geçti. 1250 kişinin ibadetine olanak tanıyor cami ibadete geçen yıl açıldı. 36,5 metre yükseklikte şeffaf kubbesi, 55 metre yükseklikteki minaresi bulunan caminin külliyesinde alışveriş merkezi, kadın ve erkekler için lokaller, sergi, konser ve konferans salonları, çalışma ofisleri, kütüphane, ibadet ve ziyarete gelenler için kapalı otopark bulunuyor.İbrahim TAŞ / KÖLN