Almanya zarar ettiği İHA’yı elden çıkarıyor

BUGÜN NELER OLDU

çok az kullandığı ve 700 milyon euroya mal olan Euro Hawk tipi insansız hava aracını (IHA) Kanada'ya satmayı planladığı bildirildi. Savunma Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği cevapta, "Kanada ile Euro Hawk uçağı, iki yer istasyonu ve muhtemelen belirli yedek parça satısı için somut müzakerelere baslamaya karar verildi" denildi.Bakanlık, Kanada ile görüşmelerin planlandığını doğruladı, ancak olası bir satış fiyatı veya tarihi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Hükümet geçen yıl, prototipin geliştirilmesi ve tedariki, sinyal istihbarat sensörü ile yedi test uçuşunun tamamlanmasına 2007'den bu yana yaklaşık 681 milyon euro harcadığını açıklamıştı. Test uçuşlarına yeniden başlamaya hazırlanmak için ayrıca 24 milyon euro harcandı.Fatih YILMAZ / MANNHEIM