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Bisiklette telefon yasaklanıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 11:58
Bisiklette telefon yasaklanıyor
HOLLANDA, bisiklet üzerinde cep telefonu ile konuşmayı yasaklamak için yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Dünyada kisi basına bisiklet kullanımının en yoğun olduğu ülke Hollanda'da, son dönemde bisiklet üzerinde cep telefonu kullanımı yüzünden yasanan kazaların bu tür bir yasal düzenlemeyi gerekli kıldığı bildirildi. Düzenleme uyarınca, tasıma araçları kullananlar için getirilen cep telefonu yasağına, bisiklette eklenecek. Hükümetin hazırladığı tasarının mecliste oylandıktan sonra 2019'un temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mevcut yasaya göre, motorlu araç kullananlar kulaklık olmadan cep telefonu ile konuşmaları halinde 230 euro para cezasına çarptırılıyor.
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Bisiklette telefon yasaklanıyor
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