Burkalıya sarılan kadın polise soruşturma şoku

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bir kadın polis hakkında, burkalı bir protestocuya sarıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Adı açıklanmayan polis memurunun soruşturma geçirmesine neden olay, Danimarka'da peçenin yasaklanmasına karsı ağustos ayında düzenlenen bir protestoda yasandı. Muhafazakar Venstre Partisi üyeleri, fotoğrafın medyada yer alması ve ses getirmesi üzerine, kadın polis hakkında şikayette bulunmuştu.Polisin savunmasını üstlenen avukat Torben Koch müvekkilinin protestolarda gerilimi azaltmakla görevli biri olarak 'diyalog polisi' rolüne uygun hareket ettiğini söyledi. Şikayet dilekçesini veren Venstre partisi üyesi Marcus Knuth, bu hareketin, "Danimarka polisinin yasalardan çok burka protestocularına sempati duyduğu izlenimi" verdiğini savundu. 1 Ağustos itibariyle Danimarka'da, "toplum içinde yüzü saklayan" tüm giysiler yasaklandı. Yasaya göre peçe takanlar, 1000 Danimarka kronu ile cezalandırılırken, yasağa ikinci kez uymayanlara 10 katı fazla para cezası verilmesi öngörülüyor. Fransa nisan 2011'de yüzü tamamen kapatan örtünün toplum içinde giyilmesini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu. Hemen birkaç ay sonra da Belçika benzer bir kararı uygulamaya koydu.