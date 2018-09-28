Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından dün Almanya'ya gelmişti. Dün Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir arayan gelen ve resmi temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılandı. Ardından liderler ikili görüşmeye geçti. Steinmeier, "Bu çok yoğun günlerde Almanya'ya yolunuzun düşmesi çok güzel bir olay" ifadelerini kullandı. İki lider, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük ziyareti kapsamında ziyaretinin 2. gününde Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Angela Merkel ile heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakacak. Ziyaretinin 3. gününde ise Merkel ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışına katılacak.