İşverenler isyan etti

BUGÜN NELER OLDU

İşverenler Birliği (BDI), koalisyon hükümetini sona ermeyen tartışma ve krizlerden dolayı eleştirdi. Ülkenin patronlar kulübü, hükümeti ekonomi ve vergi politikalarında is yapmamakla suçladı. Birliğin Baskanı Dieter Kempf, düzenledikleri konferansta, koalisyonu kendi içine kapanmakla itham edip, "Kendi mesellerine yoğunlaşıp monolog yönetim göstermeleri islerin durması anlamına geliyor. Kendi yarattığı sorunlarla uğraşan bir büyük koalisyonun kimseye faydası olamaz" dedi.Kempf, özellikle is dünyasının rahatsız olduğu konulara dikkat çekti ve dayanışma vergisinin kaldırılmasını istedi. Dijitalleşme yolunda da hükümetin çok gerilerde kaldığını ve ileri dönük adımları atmakta geciktiğini söyleyen Kempf, hükümetten enerji maliyetlerini düşürecek adımlar atmasını da istedi.