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Kadınlar dışarı yalnız çıkamıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:00
Kadınlar dışarı yalnız çıkamıyor
FRANSA'DA yapılan araştırma, kadınların dörtte birinin güvenlik gerekçesiyle dışarı yalnız çıkmaktan vazgeçtiğini ortaya koydu. Ulusal Suçla Mücadele Gözlemevi'nin yıllık raporuna göre, kadınların yüzde 26'sı, erkeklerin yüzde 6'sı güvenlik endişesiyle dışarı yalnız çıkmıyor. Kadın ve erkeklerin birlikte değerlendirildiği araştırma ise özellikle aksam tek basına sokağa çıkmak istemeyenlerin yüzde 17 oranında olduğunu gösterdi. Şiddete maruz kalıp gaspa uğrayanlar içinde bu oran yüzde 90'a kadar çıkıyor. Başkent Paris'te tek basına sokağa çıkmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 21.
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Kadınlar dışarı yalnız çıkamıyor
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