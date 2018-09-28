Terörist FETÖ’yü tanı

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Gazetesi'ne (FAZ) "Almanya'dan beklentiler" başlığı ile makale yazdı. Erdoğan, makalesinde Almanya'dan FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımasını istedi. Erdoğan, "Almanya'dan öncelikli beklentimiz, Birleşik Krallık hükümetinin yaptığı gibi, bu darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını kabul etmesidir" dedi."Beklentimiz, Almanya'nın iç barısını da tehdit eden ve zaman zaman Alman vatandaşları da terör saldırılarının hedefi haline getiren FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadele konusunda, müttefiklik hukuku çerçevesinde Türkiye'ye gerekli desteği vermesidir" seklinde yazdı. Baskan Erdoğan, Türkiye'nin birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele ettiğini de anımsattı.nesil bir terör örgütü olan FETÖ'nün, takiyye metodunu benimsemiş, sızma stratejisini uygulayan ve şeffaf olmayan bir yapı olduğu bilinmelidir. Bu terör örgütü, Türk devletini içerden yıkmaya çalışmıştır. Komplolar ve şantajlar ile istediği sonucu elde edemeyince, doğrudan silaha başvurarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalamıştır.Almanya ile diğer devletler ile olduğu gibi eşit göz hizasında, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki geliştirmek arzusundadır. İlişkilerimizi karşılıklı çıkarlar temelinde irrasyonel, korkulardan arındırarak rasyonelleştirmek zorundayız. Gelin ortak çıkarlarımıza, ortak tehditlere ve sorunlarımıza odaklanalım. Farklı düşündüğümüz noktalarda diyalog kanallarını açık tutalım, birbirimizin hassasiyetlerini anlamaya çalışarak olabildiğince empati kuralım., terör saldırıları ve mülteci akınını suistimal eden asırı sag partiler ve grupların Avrupa çapında yükselişe geçtiğini ifade eden yazısında, "Nefret Müslümanları hedef tahtasına oturtmuştur. Almanya'da Türk kökenli insanlara yönelik islenen NSU terör saldırılarının tüm yönüyle ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılması ve İslamofobi ile etkin mücadele edilmesi hem Almanya hem de Türkiye'nin çıkarınadır" dedi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın geçeceği güzergah üzerinde toplanan yüzlerce Türk, ellerinde bayraklarla Berlin'i renklendirdi. Türkiye sevdalıları, Erdoğan'ın kaldığı Adlon Otel önünde saattlerce bekledi. Soner Çarpar, Turgay Tuzkaya, Taner Sucu, Ümit Yatçı, Cemal Eyüpoğlu, "Cumhurbaşkanını görmek için geldik. Filistin için, Myanmar için geldik. Mazlumlar için geldik" dedi. Hamburg'dan gelen Yasin Yiğitoğlu ise, "Erdoğan'ın tüm dünyadaki mazlumlara sahip çıkması inanılmaz güzel" diye konuştu.diasporasının açık ve şeffaf olan politikasının, kimilerinin iddia ettiği gibi Almanya için bir tehdit olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Radikalizmle mücadele konusunda Türk kökenli cemaatlerin ve DİTİB başta olmak üzere diğer STK'ların, Almanya'nın güvenliğine yaptığı katkı inkar edilemez" dedi. Erdoğan, ticari ilişkiler noktasında, Türkiye ve Almanya'nın önünde turizmden, yenilenebilir enerjiye bir çok işbirliği alanı bulunduğunun altını çizdi.