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Türk yazardan iki dilli çocuk kitabı

Giriş Tarihi: 28.9.2018 08:50
Türk yazardan iki dilli çocuk kitabı
OKUL öncesi çocuklar için dil ve uyum uzman eğitmeni olan yazar Nergiz Karakuş'un Türkçe ve Almanca olarak yazdığı 'Iki Dilde Çocuk' adlı kitabı büyük ilgi gördü. Karakuş tarafından kaleme alınan ve kızı Yağmur Dönmez tarafından çizimleri ile tasarımı gerçekleştirilen hikaye kitabı Avrupa'da yasayan Türkler tarafından tam not aldı. Daha önce 2 siir kitabı yazan Karakuş, "Çocukların iki dili aynı anda öğrenme sistemini düşünerek yazdığım ilk hikaye kitabım. Çok dilli yetişmek bir avantaj ve zenginlik" diye konuştu.
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Türk yazardan iki dilli çocuk kitabı
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