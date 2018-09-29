Depodan külliyeye

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Diyanet İşleri Türk Islam Birliğinin (DİTİB) Almanya'da inşa ettiği ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak DİTİB Merkez Camisi, Köln'ün sembolleri arasına girdi. 36,5 metre yüksekliğindeki şeffaf kubbesi ve kubbenin yanında yükselen 55 metrelik iki zarif minaresiyle modern bir mimariye sahip olan ve aynı anda 1250 kisinin ibadet edebildiği camide açılış için hazırlıklar tamamlandı.1984'te 135 cami derneğinin birleşerek kurduğu DİTİB Merkez Camisi'nin bulunduğu yerleşke, aynı zamanda DİTİB'in Genel Merkezi. Eski bir fabrika deposundan camiye dönüştürülen mekân, eski hâliyle uzun yıllar hizmet verdi. Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Müslümanların dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta artık yetersiz kaldığı için yeni bir cami ve kültür merkezi yapma zorunluluğu hissedildi.Caminin yapılması için 2005'te 111 mimarın katılımıyla uluslararası bir proje yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda DİTİB'in şeffaflığını ve caminin kapılarının herkese açık olduğunu simgeleyen Alman mimar Paul Böhm'ün projesi birinci seçildi. Temeli 7 Kasım 2009'da atılan caminin kaba inşaatı 2010'da tamamlandı. Caminin bir bölümü, 2012'den bu yana ibadete açık. DİTİB hizmet birimleri de 2014'te yeni binaya tasındı. Proje yüksek mimar Merih Aykaç'ın koordinesinde Türkiye'den gelen nakkaş Semih İrteş ve hattat Hüseyin Kutlu tarafından gerçekleştirildi. 2016 ortalarında caminin dekorasyon ve süsleme projesi uygulanmaya baslandı. Hat yazıları, sedef Kur'an-ı Kerim muhafazası, mihrap, minber, kürsü, müezzin mahfili mermerleri, kubbe ve minare alemleri, bos ve doluluk durumunu gösteren ayakkabılık, konusunun uzmanı sanatkar ve teknik ekipler tarafından İstanbul'da imal edilip yerinde montajlandı. Caminin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu. Caminin kubbesinde yer alan on kollu yıldız motifli avize ise Samsun'da üretildi.