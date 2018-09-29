Koruma polisi skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Erdoğan'ı korumak için görevlendirilen iki Alman özel komando polisinin (SEK) görev adını, 8'i Türk 10 kisiyi öldüren NSU terör örgütü elebaşlarından Uwe Böhnhardt olarak seçtiği ortaya çıktı. Söz konusu ırkçı polisler, Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya gittiği gün görev yaptı ancak seçtikleri kod adının listede görülmesinin ardından bir eylem yapabilecekleri de dikkate alınarak hemen geri çekildi. Saksonya Eyaleti'nden görevlendirilen polislerin soruşturma ile karsı karsıya kalacağı, meslekten de ihraç edilebilecekleri dile getirildi. Saksonya Kriminal Daire Baskanı Petric Kleine, "Memurların davranışı kabul edilemez. Söyleyecek söz bulamıyorum. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Aptalca" dedi.Cemil ALBAY