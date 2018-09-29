KT Bank’tan taksit kartı

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ile Euro bölgesini 2015 yılında faizsiz, katılım bankacılığı ile tanıştıran KT Bank AG, Jetzz Kart ile bir ilke daha imza atttı. Banka, kartla taksitli alışveriş dönemini başşlattı. Bankanın Almanca 'simdi' anlamına gelen 'jetzt' kelimesinden türettigi Jetzz Kart kamuoyuna tanıtıldı. KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, istikrarlı büyümeye devam ettiklerini ifade etti ve "Jetzz Kart sayesinde; taksitli alışverişe de imkan sağlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha kolay ve kaygısız bir şekilde karşılamalarında etkin bir rol üstleniyoruz" dedi. MasterCard Ürün Müdürü Christian Rau, "Jetzz Kart'ın çözüm ortağı olmamız bizi mutlu ediyor" dedi. Müşteri bu kartla, 50 euro ve üzeri ihtiyaçlarını, dünyanın neresinde olursa olsun, online ve kartla alışveriş yapılabilen mağazalarda 6 veya 12 ay taksitlendirebilecek.Cengiz PARLAYAN/FRANKFURT