Silah ruhsatında etnik kimlik ve din sorgusu

BUGÜN NELER OLDU

hükümet silah ruhsatı başvurularında kişilerin dini, ırkı, etnik kimliği ve siyasi görüşlerinin dikkate alınmasını istiyor. Hazırlanan yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde büyük tepki buldu. Temsilciler Meclisi'nde muhalefetteki partilerin çoğunluğu tasarıya tepki gösterirken, Hollanda Atıcılık Sporu Birliği ile Kişisel Veriler Otoritesi de tasarıyı eleştirdi. Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus ise silah ruhsatları risk faktörlerinin değişken olduğunu, bu nedenle başvuruyu değerlendirecek polislerin tüm kişisel verilere ulaşabilmeleri gerektiğini savundu.Fatih ÖZYAR/LAHEY