Torun’un katillerine müebbet

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ALMANYA'NIN Ludwigshafen kentinde 1 milyon euro fidye ödenmesine rağmen öldürülen işadamı İsmail Torun'un katilleri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dün sonuçlanan davada Ramazan G. (50), ağırlaştırılmış müebbet, cinayete yardım ve yataklık eden Hüseyin T. (39) ile Yasemin T. (34), müebbet hapse mahkûm oldu. TORUN'UN eşi Fatma, "Karar acımızı dindirmez ama hak ettikleri cezayı aldılar. Karar içimize biraz da olsa su serpti" dedi. Fatma Torun, olayda ihmali olan polislerin hiç gündeme gelmemesinin ise düşündürücü olduğunu ifade etti. Torun, savcının davaya çok iyi hazırlandığını belirterek teşekkür etti. Fatih YILMAZ