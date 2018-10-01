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Alman Bakan'dan ırkçı terör uyarısı

Adalet Bakanı Katarina Barley, Almanya’da holiganların, dazlakların ve Neonazilerin ağır şiddet yanlısı eylemlerle korku ve nefreti yaymak için tehlikeli gruplar kurduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:34
Alman Bakan'dan ırkçı terör uyarısı

Barley, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, 2000'li yıllarda 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ve 2011'de ortaya çıkan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği suçlara işaret ederek, ırkçı terör konusunda eskisinden çok daha uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Bunun hem güvenlik güçleri hem yargı hem de tüm toplum için geçerli olduğunu ifade eden Barley, "Holiganlar, dazlaklar ve Neonaziler ağır şiddet yanlısı eylemlerle korku ve nefreti yaymak için tehlikeli gruplar kuruyor." dedi.

Barley, ırkçı terörün büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

'nın Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde bugün "Revolution Chemnitz" adlı aşırı sağcı bir terör örgütünü kurmakla suçlanan 6 Alman vatandaşı gözaltına alınmıştı. Örgütün, yabancılara ve siyasi olarak farklı düşünenlere yönelik silahlı saldırılar yapmayı da hedeflediği, bu bağlamda zanlıların yarı otomatik silah temin etmek için çaba gösterdiği bildirilmişti.

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Alman Bakan'dan ırkçı terör uyarısı
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