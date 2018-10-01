Almanya'dan İranlı diplomatın iadesine onay

Alman Mahkemesi, suikast planı şüphelisi olarak Temmuz ayında tutuklanan İranlı diplomat Assadollah Assadi'nin Belçika'ya iadesine karar verdi. Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1 Temmuz'da gözaltına alınan 46 yaşındaki İran vatandaşı Assadi'nin çıkarıldığı mahkemece 'casusluk faaliyetlerinde bulunmak' ve 'cinayet için sözleşmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğine 2014'ten bu yana akredite olan Assadi'nin aslında İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığında (MOIS) çalıştığı belirtilmiş, Assadollah A.'nın, mart ayında Belçika'nın Antwerpen kentinde yaşayan bir çifte 30 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilen İran muhalefetinin etkinliğine saldırı yapma talimatı verdiği aktarılmıştı.