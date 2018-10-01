Haberler > Avrupa Haberleri > Almanya'dan İranlı diplomatın iadesine onay

'dan İranlı diplomatın iadesine onay

bombalı suikast planına karışmakla suçlanan İranlı diplomatın Belçika'ya iadesini onayladı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 16:12
Almanya'dan İranlı diplomatın iadesine onay

Alman Mahkemesi, suikast planı şüphelisi olarak Temmuz ayında tutuklanan İranlı diplomat Assadollah Assadi'nin Belçika'ya iadesine karar verdi. 'nın Aschaffenburg kentinde 1 Temmuz'da gözaltına alınan 46 yaşındaki İran vatandaşı Assadi'nin çıkarıldığı mahkemece 'casusluk faaliyetlerinde bulunmak' ve 'cinayet için sözleşmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğine 2014'ten bu yana akredite olan Assadi'nin aslında İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığında (MOIS) çalıştığı belirtilmiş, Assadollah A.'nın, mart ayında Belçika'nın Antwerpen kentinde yaşayan bir çifte 30 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilen İran muhalefetinin etkinliğine saldırı yapma talimatı verdiği aktarılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan İranlı diplomatın iadesine onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN