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'den yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Avrupa Parlamentosu, üzerinden yayın yapan , ve gibi şirketlere yüzde 30 oranında Avrupa içeriği şartı getirilmesini onayladı.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 17:13
AB'den internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, görsel, işitsel kitle iletişim araçlarında izleyicileri korumak, girişimciliği desteklemek ve Avrupa yapımı içeriği artırmak amacıyla hazırlanan düzenlemeyi onayladı.

Avrupa'da üzerinden film, dizi ve belgesel yayınları yapan , ve gibi şirketlere yüzde 30 oranında yerel içerik sunma şartını getiren düzenleme, genel kurulda, 132'ye karşı 452 oyla kul edildi.

Yayınlardaki reklam sürelerini sınırlayan ve reşit olmayanları zararlı içeriklerden koruyan yeni kurallar, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra üye ülkelerin mevzuatlarına geçecek.

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AB'den internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu
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