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’den ye 8,7 milyar euro

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:25
AB’den kahveye 8,7 milyar euro
AVRUPA Birliği () üyesi 28 ülke, 2017 yılında 8,7 milyar euroluk ithal etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) Dünya Kahve Günü dolayısıyla yayımladığı verilere göre, AB genelinde geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton kahve ithalatı gerçekleştirildi. Birlik ülkeleri arasında kahve ithalatında ilk sırayı 2 milyar 777 milyon euroluk ithalatla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 622 milyon euroyla Fransa, 1 milyar 335 milyon euroyla İtalya izledi. AB üyesi ülkeler, 2017 yılında en fazla kahve ithalatını Brezilya'dan yaptı.
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AB’den kahveye 8,7 milyar euro
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