AB’den kahveye 8,7 milyar euro

AVRUPA
Birliği (AB
) üyesi 28 ülke, 2017 yılında 8,7 milyar euroluk kahve
ithal etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) Dünya Kahve Günü dolayısıyla yayımladığı verilere göre, AB genelinde geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton kahve ithalatı gerçekleştirildi. Birlik ülkeleri arasında kahve ithalatında ilk sırayı 2 milyar 777 milyon euroluk ithalatla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 622 milyon euroyla Fransa, 1 milyar 335 milyon euroyla İtalya izledi. AB üyesi ülkeler, 2017 yılında en fazla kahve ithalatını Brezilya'dan yaptı.