Alman halkı popülizme kayıyor

2017 seçimlerinde oy verenlerin yüzde 30.4'nün popülist partilere oy verdiği ve bir yıl önce yapılan ankete görev yüzde 1,2 oranında artış kaydedildiği belirlendi. Araştırmada, eğitim ve gelir düzeyi yüksel olan seçmenlerde popülizme yönelme azalırken fakirleşen ve yeterli eğitim alamayanlarda popülizme daha hızlı yönlendiği ortaya çıktı.

Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmayı analiz eden Berlin Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, Almanların giderek popülizme yöneldiklerini ve demokrasinin işleyişinden duydukları memnuniyetin azaldığının göstergesi olduğunu açıkladı. Muhafazakar parti Hıristiyan Demokrat Parti CDU'ya oy veren ve partisinden memnun olmayan seçmenlerin ırkçı söylemleri, AB ve İslam karşıtlığı ile ön plana çıkan Almanya için Alternatif Parti AfD'ye kayarak, yaşanılan artışın bulun bir göstergesi olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı durumun Soysal Demokrat Parti SPD'den memnun olmayanların içe aşırı sol partilere yöneldiklerini anketlerle ve partilerin aldığı oylarla ortaya çıktığı ifade edildi.

Avrupa genelinde de popülizme aşırı sağ partilerde yükselişin yaşandığına dikkat çekilen araştırmada, Avusturya'da Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) yükselişi ve hükümet ortağı oluşu, İtalya'daki Kuzey Birliği ile popülist Beş Yıldız koalisyonda yer alması, Fransa'da Marine Le Pen'in Ulusal Cephe partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışması, Hollanda'da sağ popülist Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) yükselişi, Avrupa Birliği politikalarının Avrupalıların ülkelerinden aşırı ırkçı partilerdeki artışın Avrupalıların popülizme kaydığının açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.