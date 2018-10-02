Almanya izmaritlere savaş açtı

Sigarının filtresinin ağır kimyevi maddeler içerdiğini imhasının zor oluşundan dolayı büyük maliyetler oluşturduğunu belirten MareMundi isimli çevre kuruluşu, bir izmaritin 40 ile 60 litre suyu kirlettiğini ve bir sigara izmaritinin 400 yıl doğayı kirlettiğini açıkladı. Bir izmaritin kirlettiği suyu bir köpeğin içmesi halinde köpeğin ölebileceğini dikkat çeken çevre kuruluşu MareMundi yetkilileri, çocukların karşılaştığı zehirlenmelerin yüzde 20'sinin nikotin zehirlenmesinden kaynakladığına dikkat çekti.

Almanya'nın farklı şehirlerinde sigara izmaritlerinin sokağa atılmasında uygulanan cezaların yeterli derecede caydırıcı olmadığını izmaritler konusunda yeniden ülke geneli için düzenlenmesini istediler.

Çocuk oyun alanlarında sigara izmaritlerini atmak 500 Euro'ya kadar para cezası verilebilirken, aracından sigara izmaritini sokağa atmanın cezası ise 50 Euro ve atanın hakkında cezai işlem yapılabiliyor. Hatta yanmakta olan izmaritin araçtan dışarıya atan kişi hakkında kundaklama suçunda bile dava açabilme hakkı bulunuyor. Almanya'da sokağa izmaritlerini atanlarda en ucuz caza 10 Euro ile Hannover de uygulanırken, Dresten kentinde izmaritleri sokağa atanlara ilk uygulanan ceza 10 Euro olurken, aynı cürümün tekrar edilmesi halinde cezalar katlanarak arttırılıyor ve 100 bin Euro'ya kadar yükseltilmesinin hukuki zemini bulunuyor.