Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini teşvik edecek

Alman hükümeti nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik etmek için yasal hazırlıklara başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin temsilcileri, dün gece başlayan ve bu sabaha kadar süren toplantıda nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir yasanın ana hatları konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, gelecekte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında yaşayan meslek sahibi nitelikli kişiler Almanya'da istihdam fırsatları aramak için 6 aylığına ülkeye gelebilecek.

Bunun için, Almanya'ya gelecek kişinin diplomayla tanınmış bir meslek sahibi olması ve bu meslek için gerekli olan Almancayı konuşması kriteri getiriliyor.

Ayrıca bu kişinin Almanya'da iş aradığı sırada devletten yardım almayacağı ve geçimini sağlayabilecek durumda olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Bu konuda Alman işverenlerlerle yakın iş birliği içinde olunacak. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, nitelikli iş gücü eksikliğinin ülkedeki şirketler için büyük bir sorun olduğunu, bu sorunun gelecekte daha da artacağını kaydetti.

Nitelikli iş gücü eksikliğini gidermek için öncelikle ülkedeki ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) insan potansiyelinin kullanılacağını ifade eden Seehofer, "Ancak bu yeterli değil. Ekonomik gelişmeyi ve istikrarı sürdürmek için üçüncü ülkelerden meslek sahibi nitelikli insanlara ihtiyaç var." dedi.

AB dışından üniversiteyi bitirenlerin Almanya'ya gelmesi için bir uygulamanın bulunduğunu, bu uygulamayı meslek eğitimi almış kişiler için de genişletmeyi istediklerini anlatan Seehofer, nitelikli kişinin iş yeri bulması için 6 ay ülkede kalabilmesi amacıyla Almanya'ya giriş izinin verilmesinin öngörülüğünü söyledi.

İş aramak için ülkeye giriş yapmak isteyen kişinin Almanca bilmesi ve diplomayla kabul görülmüş bir meslek sahibi olması gerektiğine işaret eden Seehofer, Alman hükümetinin konjonktürden dolayı bazı meslek gruplarını bu uygulamanın dışında tutabilme hakkına sahip olduğunu ve işsizlik oranı yüksek olan bazı bölgeler için sınırlama getirebileceğini dile getirdi.

Seehofer, konunun bugün bakanlar kurulunda görüşüldüğünü, yasa tasarısının hazırlanması için ilgili bakanlıkların çalışmaya başlayacağını kaydetti.