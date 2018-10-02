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Başbakan isim değişikliğinde kararlı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Başbakan isim değişikliğinde kararlı
Makedonya'da ülke adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören yeterli oranda katılım olmadığı için geçersiz sayıldı. Muhalefetin boykot çağrısıyla birlikte katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı istişare referandumunda yüzde 36,91 katılımla yüzde 91,46 oranında "Evet" oyu çıktı. Başbakan Zoran Zaev, anlaşmayı parlamento onayına da sunacağını belirtti. Zaev, milletvekillerinin destek vermemesi halinde erken seçim çağrısı yapacağını açıkladı. Zaev "Makedonya'yı Avrupa Birliği ve NATO'ya sokmaya kararlıyım" dedi.
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Başbakan isim değişikliğinde kararlı
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