Başbakan isim değişikliğinde kararlı

Makedonya'da ülke adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören referandum
yeterli oranda katılım olmadığı için geçersiz sayıldı. Muhalefetin boykot çağrısıyla birlikte katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı istişare referandumunda yüzde 36,91 katılımla yüzde 91,46 oranında "Evet" oyu çıktı. Başbakan Zoran Zaev, anlaşmayı parlamento onayına da sunacağını belirtti. Zaev, milletvekillerinin destek vermemesi halinde erken seçim çağrısı yapacağını açıkladı. Zaev "Makedonya'yı Avrupa Birliği ve NATO'ya sokmaya kararlıyım" dedi.