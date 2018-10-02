Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı, çevirmenlikte gösterdiği azmi ve başarısıyla parmak ısırtıyor. İstanbul Bahçelievler Siyavuspaşa Kız Meslek Lisesi mezunu Tunca, 2001'de evlendi ve eşinin doğum yeri Fransa'ya yerleşti. Annesinin izlediği Bollywood filmlerinden etkilenen Tunca, hiçbir eğitim almadan tamamen kendi imkânlarıyla 3 yılda Hintçe, Urduca ve İngilizce'yi öğrendi.Tunca, hayalinin Türkiye'de vizyona giren Hint yapımlarının çevirilerini yapmak olduğunu ifade ediyor. Iste söyledikleri:¦ Annem, biz çocukken Hint filmlerini severdi. Ama bilinçli olarak izlemeye başladığımda kızım kundakta bir bebekti. O zamanlar TV reklamında Hintçe sarkı melodileri çıkıyordu. O sarkıyı internetten bulmaya çalışırken "Veer Zaara - Doyamayacağınız Bir Hint Filmi" başlığı gözüme takıldı. "Bu nasıl film" deyip tıkladım ve hayatım değişti. Bollywood'a girmemi sağlayan ilk filmdir.¦ Google'dan çeviriye basladım. Farklı farklı çeviriler çıkıyordu. Kandırıldıgımızı fark ettim. Sinirlendim ve 'Orijinal dilinden çevirecegim' dedim. Tek düşündüğüm sey, sarkıları çevirmekti. 3 yıl böyle sürdü. Bir gün sanki bana bir çip takılmış gibi bu dilleri anlayabildiğimi fark ettim. Çığlık attım, Hintçe, Urduca ve İngilizce'yi artık öğrenmiştim.¦ Hindistan'daki başkonsolosumuz Hintli oyuncu Aamir Khan'a 10 adet Türk filmi hediye etmiş. Bu haberi gösteren arkadaşım "Tuğba bunu yapmalısın" dedi. "Selvi Boylum Al Yazmalım"ı çevirdim ve başkonsolosa ulaştım. Telif hakkını çözüp yeniden aramamı söylediler. Yapımcı Keskiner'e "Telif ödemeye benim gücüm yok" dedim. Kabul etti. Sözleşme imzaladık ve filmin Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te pazarlama sorumlusu oldum. Hâlâ inanamıyorum.Tunca, Facebook ve YouTube'a yüklediği çevirilerin müthiş tepkiler aldığını söyledi. Tunca, "Şaşırıyordum. Sonra 'Bu şarkıyı da çevirir misin?' diye istekler gelmeye başladı. İlk çevirdiğim film Ranbir Kapoor filmi olan "Rockstar"dı. "Gangster", "Talaash", "Aashiqui 2", "Baazi, Dilwale", "Dangal" gibi onlarca filmi, 5 binden fazla şarkıyı Türkçe'ye çevirdim. Hâlâ aklımın bir yerinde 'Babam ve Oğlum' filmini de çevirmek yatıyor" dedi.Erdoğan YAPIK / SABAH