Hollanda'dan Türkiye'ye iş birliği mesajları

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Mart 2017'de Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin ülkedeki mitinglere katılmasını engellemesi nedeniyle çıkan diplomatik krizin ilişkilerde normalleşmeye dönmesinden sonra yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye ziyareti öncesinde AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtlayan Blok, "Ziyaretimin amacı, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin düzeldiğine işaret etmek." ifadesini kullandı. Görüşmelerinde güvenlik, göç ve ekonomi gibi konuların ele alınacağını kaydeden Blok, "Her ilişkide olduğu gibi her zaman üzerinde anlaşamadığımız konular da bulunuyor. Bu ziyaret aynı zamanda bu konuları gündeme getirmek ve bu alanlardaki endişeleri ele almak için mükemmel bir fırsat sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Blok, Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri normalleştirme sürecinde neler yaptıklarını anlatırken şunları ifade etti:

"Ülkelerimiz, ilişkilerimiz için geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe odaklanmanın çok önemli olduğuna karar verdi. İlişkileri düzeltmenin önemli unsurlarından biri diplomatik temasların en üst seviyede yeniden tesis edilmesi oldu. En önemli diplomatlarımızdan biri olan Marjanne de Kwaastenie'yi Türkiye'ye büyükelçi olarak gönderdik. Türkiye'nin de çok bilgili bir büyükelçiyi (Şaban Dişli) Hollanda'ya atadığını görmekten mutluyuz. Buna ek olarak, Türkiye'ye ziyaretim iki ülke için de önemli konulara eğilmek amacıyla iletişim kanallarını ardına kadar açık tutmak istediğimizin belirgin bir işaretidir."

İki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendiren Blok, Türkiye ve Hollanda'nın özellikle terörle mücadele dahil olmak üzere güvenlik, göç ve ticaret konularında birbirine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Blok, şöyle devam etti:

"Bütün bu alanlarda daha ilerlemiş iş birliği hedefliyorum. Ekonomiden bahsedecek olursak, bu alanda büyük potansiyel görüyorum. Türkiye, AB'ye yakın konumdaki büyük bir pazar ve burada Hollandalı şirketlerin ticaret ve yatırım yapması için birçok imkan var. Ayrıca, elverişli ve yenilikçi iş iklimiyle Hollanda da Türk şirketlerinin yatırım yapması bakımından iyi bir yer olabilir. Hollanda'nın, sürdürülebilir kalkınmadan yaşanabilir kentlere ve daha üretken ve verimli bir tarım sektörünün oluşturulmasına kadar Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı zorluklara birçok çözümü var."

Hollanda Dışişleri Bakanı ayrıca eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Türk öğrenciler, Hollanda'daki üniversitelere giderek artan şekilde rağbet ediyor. Daha fazla akademik değişim programı için de hala imkan bulunduğunu düşünüyoruz. Kültürel değişimde de çok fazla potansiyel var. Son bir yıldır, özel olarak çocuklara odaklanarak, Hollanda kültürünü sadece Ankara ve İstanbul'a değil, Anadolu'nun diğer yerlerine de getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB süreci

Hollandalı Bakan Blok, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinden söz ederken ülkesinin genişleme konusunda "katı ve adil" bir duruşu olduğunu söyledi.

Hollanda için Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin bu süreçte nerede durduğunu gösteren yıllık raporunun yol gösterici olduğunu kaydeden Blok, şunları belirtti:

"Maalesef, Komisyonun son raporunda ilerlemeye dair bilgi sunma imkanı olmadı ve Avrupa Konseyi de üyelik müzakerelerinin durgunluk noktasına geldiği sonucuna varmak zorunda kaldı. Üyelik sürecinde AB üyeliği için başvuran ülkenin kriterleri yerine getirdiğini göstermesi gerekir ve kriterler hakkında bir karışıklık olamaz. Şimdi Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında ilerleme konusunda ciddi olduğunu göstermesinin zamanı geldi."

Hollanda'daki Türkler

Hollanda'da yaşayan Türklerin iki ülke arasında bağ oluşturduğunu vurgulayan Blok, 18 milyon nüfuslu ülkesinde 400 binden fazla Türk kökenli vatandaş yaşadığını belirtti.

"Bu hatırı sayılır bir oran." diyen Blok, şöyle devam etti:

"Bu kişilerin çok büyük bölümü Hollanda toplumundaki yerini bulmuş durumda ve farklı iş kollarında aktif haldeler. Bu kişilerden birçoğu girişimci ve girişimciliğe Hollanda'da büyük değer veriyoruz. Ülkelerimiz arasında doğal bir insani köprü oluşturan çeşitlilik içeren bir gruptan bahsediyorum. Ayrıca, bu kişiler ülkelerimiz arasındaki ticarette de önemli rol oynuyor."

Dışişleri Bakanı Blok, Hollanda'da yaşayanların ülkenin dilini öğrenmesinin topluma ve bireylere başarı getireceğine inandığını ayrıca herkesin istediği dili öğrenme ve konuşma özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Geçen yılki diplomatik krizden sonra Hollanda'da yaşayan Türklerin ayrımcılığa uğradığına yönelik haberlerin hatırlatıldığı Blok, resmedilen bu duruma katılmadığını ifade etti.

Blok, "Amacımız, hukukun üstünlüğü temelinde herkesin geçmişi ya da inancı ne olursa olsun barış içinde yaşayabileceği, kendisinden farklı da olsa diğerlerinin yaşam tarzına saygı göstereceği uyumlu bir topluma sahip olmak. Biz ifade, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve inanç özgürlüğüne güçlü şekilde inanıyoruz. Böyle bir toplumda şiddetle kınadığımız ırkçılığın yeri olamaz. Bu olguyla mücadelede eğitim önemli bir rol oynuyor. Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin başvurabileceği, etkin ve hızlı şekilde konuya bakan kurumların bulunmasını da sağladık. Mahkemelerimiz de ayrımcılıkla ilgili davaları ele almaktadır." dedi.

Türk iş dünyası ile yoğun temas

Blok, Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz sürecinde Türk iş camiasıyla yoğun temas yürüttüklerini belirtti.

Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke olduğunu vurgulayan Blok, "Hollandalı ve Türk iş dernekleri, birbirlerine giden yolları bulmuşlardır ve iş birliğinin nasıl daha da genişleyeceğini, kökleneceğini araştırmaktadırlar. Bu alanda sıkça gördüğümüz şey iş insanlarının iki ülke arasında köprü vazifesi oluşturmasıdır." ifadesine yer verdi.

Terörle mücadelede iş birliği

Bakan Blok, Türkiye ve Hollanda'nın terörle mücadelede birbirlerine destek olduklarını, iyi bir iş birliği yürüttüklerini kaydetti. Blok, terörle mücadele iş birliğini şöyle aktardı:

"Türkiye'nin coğrafi olarak çok hassas bir konumda olduğunun, DEAŞ ve PKK gibi örgütlerden gelen gerçek terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunun çok iyi farkındayım. Terörle mücadele alanında Türkiye ile Hollanda arasında iyi bir iş birliği bulunuyor. Düzenli şekilde bununla ilgili bilgi değişimi yapıyoruz. Bu da ciddi olayları önlemek adına hayati önem taşıyor. Hollanda ve Türkiye ayrıca Küresel Terörle Mücadele Forumu ve DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon gibi çok taraflı forumlarda güçlü ortaklar. İki ülke, Küresel Koalisyonun Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eş başkanı konumunda. Ben mümkün olan her yerde iş birliğinin yoğunlaştırılmasının önemli olduğuna inanıyorum."

Türkiye-Hollanda son dönem ilişkileri

Hollanda hükümeti, 2017'de Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini bir süre karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tuttu.

Türkiye ve Hollanda, bu yaz sonunda ilişkilerin normalleştirilmesi kararını aldı ve büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyuruldu. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanırken, Hollanda'nın NATO Daimi Temsilciliği görevini yürüten Marjanne de Kwaasteniet ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi.