Haberler > Avrupa Haberleri > Koalisyon dört yıl dayanmaz

Koalisyon dört yıl dayanmaz

’da altı ay önce kurulan ’un görev süresini tamamlayamayacağı belirtiliyor. Son olarak Hessen Eyalet Başbakanı Bouffier endişelerini dile getirdi

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:17
Koalisyon dört yıl dayanmaz
ALMANYA'DA koalisyon hükümetinin dört yıl daha devam edip etmeyeceği tartışması sürüyor. Sürekli krizlerin olduğu hükümeti için Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Sosyal Demokrat Partili (SPD) koalisyonun dört yıl boyunca bozulmadan kalacağına dair endişelerim var" dedi. Bouffier, aralık ayında Başbakan Angela Merkel'in yeniden CDU Genel Başkanı seçilmesi konusunda ise bir endişesi olamadığını söyledi.

CSU'YU SUÇLADI
SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Büyük Koalisyon hükümetinin kötü imajından küçük ortak Hıristiyan Sosyal Birlik'i (CSU) sorumlu tuttu. Heil, SPD olarak koalisyonda iyi bir performans sergilediklerini söyledi. CSU'yu eleştiren Heil, bu partinin hükumeti krizden krize sürüklediğini ifade etti. Heil, CDU ve CSU'yu aralarındaki sorunları hallederek krizlerin oluşmasını önlemeleri çağrısında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Koalisyon dört yıl dayanmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN