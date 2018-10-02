Koalisyon dört yıl dayanmaz

ALMANYA'DA
koalisyon hükümetinin dört yıl daha devam edip etmeyeceği tartışması sürüyor. Sürekli krizlerin olduğu Büyük Koalisyon
hükümeti için Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Sosyal Demokrat Partili (SPD) koalisyonun dört yıl boyunca bozulmadan kalacağına dair endişelerim var" dedi. Bouffier, aralık ayında Başbakan Angela Merkel'in yeniden CDU Genel Başkanı seçilmesi konusunda ise bir endişesi olamadığını söyledi. CSU'YU SUÇLADI
SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Büyük Koalisyon hükümetinin kötü imajından küçük ortak Hıristiyan Sosyal Birlik'i (CSU) sorumlu tuttu. Heil, SPD olarak koalisyonda iyi bir performans sergilediklerini söyledi. CSU'yu eleştiren Heil, bu partinin hükumeti krizden krize sürüklediğini ifade etti. Heil, CDU ve CSU'yu aralarındaki sorunları hallederek krizlerin oluşmasını önlemeleri çağrısında bulundu.