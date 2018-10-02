Polis ve itfaiyeciler birbirine girdi

BELÇİKA'DA
kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği hükümet karşıtı gösterilerde yer alan itfaiye erleri polisle çatıştı. Belçika
'da kamu çalışanları, hükümetin sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını protesto
etti. Protestolara itfaiye erleri de katıldı. Polisin protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi üzerine itfaiye erleri ve polis arasında arbede yasandı. Yasanan çatışmada polis, itfaiye erlerine copla karsılık verdi. Çıkan çatışmalarda bazı polislerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Brüksel Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, hastaneye kaldırılan
polislerin hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirtti.