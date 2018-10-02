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da pomeria vurgunu

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:21
Sosyal medyada pomeria vurgunu
DÜNYA genelinde son dönemde pomeria cinsi köpeklerin popüler hale gelmesi dolandırıcılığı da beraberinde getirdi. Amsterdam'da yaşayan Derviş Küçüksungur, "Pomeranian Boomemo" ve "Pomerenian Boomoji" isimle üzerinden bu cins köpek satan kişilere ulaştı ve 3 bin euro karşılığında 8 haftalık pomeria satın aldı. Hastalıklı olduğu anlaşılan köpekler üç gün sonra öldü. Küçüksungur, "Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki satıcı kadınla tanıştım. Yavru Rusya'dan Amsterdam'a kurye ile geldi. Eve getirdiğimde hasta olduğunu anladım. Üç gün sonra da öldü. Söz konusu satıcılar hastalıklı köpekleri bulup pazarlıyor. İlgili hayvanseverler dikkatli olsun" dedi.

Fatih ÖZYAR/ AMSTERDAM
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Sosyal medyada pomeria vurgunu
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