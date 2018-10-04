Ajanlar emlak vergisi ödemiş

Hollanda
Danıştay'ı, hafta basında sosyal yardım alanların Türkiye
'deki mal varlıklarının araştırılması için ajanlar ile anlaşmanın yolunu açan karara imza attı. Bu durum ülkede yasayan Türklerin tepkisine yol açarken, mağdurlardan Özcan Atak, belediyenin tuttuğu ajanların bilgi edinebilmek için emlak vergisi borcunu bile ödediklerini SABAH'a anlattı.
Yaşadığı kent belediyesinin Türkiye'de kapsamlı bir araştırma yaptırdığını ifade eden Atak, "32 yıldır Hollanda'da yasıyorum. 2012 yılında almış olduğum sosyal ödenek nedeniyle Hollanda, memleketimde benim mal varlığımı araştırdı. Bunu da yaparken Türkiye'de uzun yıllardır Hollanda adına ajanlık yapan, yasaları iyi bilen Hollandalıları kullandı. Bu ajanlar, Türkiye'de avukat tuttu. Araştırma yaparken emlak vergisi borçlarımı ödemişler. Mahkemede faturayı önümüze koydular" dedi. AĞIR PARA VE HAPİS CEZASI
Türkiye'deki ev ve iki arsası için değer tespiti yaptırılmış olduğunu da ifade eden Atak, "Üzerime kayıtlı malların 75 bin euro değeri olduğunu belirlemişler. Sosyal ödenek aldığım kurum kendilerini dolandırdığım iddiasıyla dava açtı. Dava sonunda 137 bin euro para ve 8 ay hapis cezasına çarptırıldım. Hapis cezam çalışma cezasına çevrildi. Yaşadığım kentte, mağdur olan en az 50 kisi var" diye konuştu. İHBAR VE ARAŞTIRMA FETÖ'CÜLERDEN HOLLANDA
Danıştay'ı, belediyelerin daha önce Türkiye'de gizli yürüttüğü ajanlık faaliyetini pazartesi günü yasal hâle getirdi. Danıştay, sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye'deki mal varlıklarını ülkede Türk hükümetine başvurmadan yardım veren kurumun araştırabileceğine hükmetti. Yardım alanları belediyeye FETÖ
'cüler şikayet ediyor. Araştırmayı da FETÖ'cü avukatlar yapıp belediyelere dosya sunuyor.