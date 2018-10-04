Almanya’dan nitelikli iş gücüne teşvik

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hükümeti nitelikli is gücünün ülkeye gelmesini teşvik etmek için yasal hazırlıklara başladı. Almanya
Başbakanı Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin temsilcileri, önceki gece başlayan ve sabaha kadar süren toplantıda nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir yasanın ana hatları konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, gelecekte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında yasayan meslek sahibi nitelikli kisiler Almanya'da istihdam fırsatları aramak için 6 aylığına ülkeye gelebilecek. Bunun için, Almanya'ya gelecek kişinin diplomayla tanınmış bir meslek sahibi olması ve bu meslek için gerekli olan Almancayı konuşması kriteri getiriliyor. Ayrıca bu kişinin Almanya'da iş aradığı sırada devletten yardım almayacağı ve geçimini sağlayabilecek durumda olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bu konuda Alman işverenlerlerle yakın iş birliği içinde olunacak. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.