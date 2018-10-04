Hollanda, 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Rus Askeri İstihbarat (GRU) ajanlarının Nisan ayında Lahey'deki Kimyasal Silahlar Gözlemcisi'ni (OPCW) hedef alan bir siber saldırıyı önlediklerini ve olayla ilgisi olan 4 Rus'u sınır dışı ettiklerini söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Hollanda Savunma ve İstihbarat Servislerinin, İngiliz ortaklarıyla birlikte, Rus Askeri İstihbarat (GRU) ajanlarının Lahey'deki Kimyasal Silahlar Gözlemcisi'ni (OPCW) hedef alan bir siber saldırıyı önlediklerini söyledi. Bijleveld-Schouten, İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi ile beraber yaptıkları basın toplantısında, Lahey'deki Kimyasal Silahların Korunması Örgütü'nü (OPCW) hedef alan siber saldırının 13 Nisan'da engellendiğini söyledi.

4 RUS SINIR DIŞI EDİLDİ

Bijleveld-Schouten, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (GRU) istihbarat ajanlarının gerçekleştirdiği idda edilen saldırıyla bağlantılı olan 4 Rus'un teşhis edildiğini ve sınır dışı edildiğini söyledi.

Basın toplantısında yetkililer, iddia edilen siber saldırı ile ilgili Lahey'deki OPCW genel merkezi yakınlarında içinde çok sayıda bilgisayar ekipmanı ve dönüştürücüler bulunan park halinde bir aracın görüntülerini paylaştı.

İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson, gerçekleştirilen siber saldırının, Rusya'nın OPCW'ye tam olarak itibar göstermediğini gösterdiğini söyledi. Wilson, OPCW'nin, GRU ajanlarının İngiltere'deki eski Rus ajanı Sergei Skripal'i öldürmeye teşebbüs ettiği yönündeki iddialarını ve Suriye'deki Rus destekli kimyasal saldırılarını teyit etmek için çalıştığı sırada gerçekleştirilen siber saldırının Nisan ayında önlendiğini söyledi.