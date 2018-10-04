Irkçılığa karşı 10 bin kişi yürüdü

10 bin kişinin katıldığı yürüyüş şehrin Alter Messplatz Meydanı'nda başladı. Korteje başta Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurz olmak üzere şehirdeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından destek verildi. Şehir merkezinden geçerek Mannheim Sarayı'na kadar yürüyen kortej, daha sonra saray bahçesinde yapılan miting ile sona erdi.

Mitingde ilk olarak söz alan Protestan kilisesi dekanı Ralph Hartmann, mitinge çok sayıda katılımın olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Geçtiğimiz haftalarda Chemnitz olaylarından sonra ayağa kalkıp nerede durduğumuzu göstermek istedik" diyerek konuşmasını sürdüren dekan Hartmann, toplumda demokrasinin ve hukuk devletine sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Hartmann, "Daha sonra bir şeyler yapmamak için şimdi bir şeyler yapmak gerekiyor" diyerek, kışkırtma ve korkuya engel olunması tavsiyesinde bulundu.

"Bugün, birlikteliğin önemini vurgulamak için en uygun gün"

Daha sonra söz alan Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurz ise şehrin birlikte iyi yaşamak ve demokrasi, insanlık ve hukuk devlet ilkelerine bağlı bir yaşama örnek olmak istediklerini kaydetti. Bu tür bir mitingin, birleşme gününde bunun için iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden Kurz, "Bugün, birlikteliğin önemini vurgulamak için en uygun gün" dedi.

Başkan Kurz, toplumun birlikteliğin en önemli yapı taşlarını savunmak ve korumak zorunda olduğumuzu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından miting sahnesinde sivil toplum örgütlerinden yetkililerin katılımıyla çeşitli konular hakkında tartışmalar yapıldı. Sahnede ayrıca müzik ve skeçlerle program renklendirildi. Mitinge Mannheim'daki Müslüman cemiyetleri temsil eden çatı kuruluşu AKİG, Rhein-Neckar Türk İşverenler Derneği, Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii Başkanı ve yöneticileri de katılarak destek verdi.