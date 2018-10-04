Katliamdan dönüldü

ALMANYA'DA
terör saldırısı hazırlığı içinde olan Neo-Naziler'in, iki Almanya
'nın birleşme günü olan 3 Ekim'i kana bulamak istedikleri ortaya çıktı. "Chemnitz İhtilali
" adı altında kurulan grup, 8'i Türk 10 kisiyi öldüren ırkçı NSU ve "Gruppe Freital" örgütlerinden sonra bu eyalette kurulan üçüncü terör örgütü oldu. Tesadüfen çökertilen "Chemnitz İhtilali" isimli örgütün 8 üyesi tutuklandı. KANA BULAYACAKLARDI GRUBUN
3 Ekim Birleşme Günü'nde yabancıları, siyasileri ve gazetecileri hedef aldığı ve silahlı saldırılarla günü kana bulamayı planladığı ortaya çıktı.
Liderliğini Christian K. (31) isimli Neo- Nazinin yaptıgı örgütün, kanlı terör örgütü NSU'yu bile "amatör" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Irkçılar otomatik silah almak isteyince, güvenlik birimleri de harekete geçti. PAKİSTANLI GENÇLERE SALDIRDILAR TERÖR
örgütü, bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. 14 Eylül 2018 tarihinde örgüt lideri Christian K. ile Sten E., Marcel W., Martin H. ve Sven W., bir parkta doğum günü kutlayan Pakistanlı ve İranlı gençlere saldırdı. Irkçılar, bir kisiyi basından yaraladı. Bundan sonra polis saldırganların telefonlarını dinleyince, terör saldırısı önlenebildi. Savcılığa göre bu saldırı, asıl terör saldırısının bir provasıydı.