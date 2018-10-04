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Katliamdan dönüldü

'' adlı grup kuran Neo-Naziler’in 3 Ekim’de geniş çaplı bir terör saldırısı planladığı ortaya çıktı. Son anda önlenen saldırıların hedefinde yabancılar, siyasiler ve gazeteciler vardı

Giriş Tarihi: 4.10.2018 08:34
Katliamdan dönüldü
ALMANYA'DA terör saldırısı hazırlığı içinde olan Neo-Naziler'in, iki 'nın birleşme günü olan 3 Ekim'i kana bulamak istedikleri ortaya çıktı. "" adı altında kurulan grup, 8'i Türk 10 kisiyi öldüren ırkçı NSU ve "Gruppe Freital" örgütlerinden sonra bu eyalette kurulan üçüncü terör örgütü oldu. Tesadüfen çökertilen "Chemnitz İhtilali" isimli örgütün 8 üyesi tutuklandı.

KANA BULAYACAKLARDI
GRUBUN 3 Ekim Birleşme Günü'nde yabancıları, siyasileri ve gazetecileri hedef aldığı ve silahlı saldırılarla günü kana bulamayı planladığı ortaya çıktı.
Liderliğini Christian K. (31) isimli Neo- Nazinin yaptıgı örgütün, kanlı terör örgütü NSU'yu bile "amatör" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Irkçılar otomatik silah almak isteyince, güvenlik birimleri de harekete geçti.

PAKİSTANLI GENÇLERE SALDIRDILAR
TERÖR örgütü, bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. 14 Eylül 2018 tarihinde örgüt lideri Christian K. ile Sten E., Marcel W., Martin H. ve Sven W., bir parkta doğum günü kutlayan Pakistanlı ve İranlı gençlere saldırdı. Irkçılar, bir kisiyi basından yaraladı. Bundan sonra polis saldırganların telefonlarını dinleyince, terör saldırısı önlenebildi. Savcılığa göre bu saldırı, asıl terör saldırısının bir provasıydı.
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Katliamdan dönüldü
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