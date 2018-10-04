Hayfa Üniversitesi tarafından İsrail'e ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e fahri doktora unvanı verildi. Merkel teşekkür konuşmasında, ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı olduğunu söyledi.

Merkel'e verilen unvanın aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki sıkı dostluğa ve derin ilişkilere olan katkısının takdiri anlamına geldiğine de açıklamada yer verildi.

İkinci dünya savaşı yıllarında Yahudi soykırımının 6 milyon kurbanını anmak için dikilen Yad Vaşem Anıtı'nı da ziyaret eden Başbakan Merkel, Almanya'nın Yahudi Soykırımı nedeniyle sahip olduğu sorumluluğa dikkat çekti. Merkel, geçmişte yaşananlardan ötürü Almanya'nın 'antisemitizm, yabancı düşmanlığı, nefret ve şiddetle' mücadelede giderek büyüyen bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Merkel'in İsrail hükümetinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleriyle, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın da gündeme gelmesi bekleniyor.



