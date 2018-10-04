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'e fahri doktora unvanı verildi

'e ziyarette bulunan Başbakanı Angela 'e, Hayfa Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitenin açıklamasında Almanya Başbakanı'nın yönetim stilinin eşitlik, özgürlük ve insan hakları prensiplerine dayandığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 14:37
Merkel'e fahri doktora unvanı verildi

Hayfa Üniversitesi tarafından 'e ziyarette bulunan Başbakanı Angela Merkel'e fahri doktora unvanı verildi. teşekkür konuşmasında, ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı olduğunu söyledi.

Merkel'e verilen unvanın aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki sıkı dostluğa ve derin ilişkilere olan katkısının takdiri anlamına geldiğine de açıklamada yer verildi.

İkinci dünya savaşı yıllarında Yahudi soykırımının 6 milyon kurbanını anmak için dikilen Yad Vaşem Anıtı'nı da ziyaret eden Başbakan Merkel, Almanya'nın Yahudi Soykırımı nedeniyle sahip olduğu sorumluluğa dikkat çekti. Merkel, geçmişte yaşananlardan ötürü Almanya'nın 'antisemitizm, yabancı düşmanlığı, nefret ve şiddetle' mücadelede giderek büyüyen bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Merkel'in İsrail hükümetinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleriyle, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Merkel'e fahri doktora unvanı verildi
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