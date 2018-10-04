Strazburg’da İlahiyat Fakültesi kuruluyor

MARMARA
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
, Strazburg
'da İlahiyat Fakültesi kurma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
, "Avrupa'daki insanlarımız dini hizmetler alanında yetişmiş insana dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Strazburg'da açılacak olan İlahiyat Fakültesi, bu ihtiyacı karşılayan hayırlı bir hizmet olacaktır. Marmara Üniversitesi'nin, Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kuracak olması sevindiricidir. Bu karar, etkisini uzun vadede gösterecek önemli bir adımdır" dedi.
Fakültenin Avrupa'daki Müslümanların günlük hayatını ilgilendiren konularda da araştırma çalışmaları yapılabileceğine işaret eden Yeneroğlu, "Strazburg örneğinden hareketle üniversitelerimiz tarafından Almanca ve İngilizce konuşulan ülkelerde de benzer adımların atılması önemlidir" diye konuştu.