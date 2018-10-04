Haberler > Avrupa Haberleri > Strazburg’da İlahiyat Fakültesi kuruluyor

’da kuruluyor

Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:06
Strazburg’da İlahiyat Fakültesi kuruluyor
MARMARA Üniversitesi , 'da İlahiyat Fakültesi kurma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Avrupa'daki insanlarımız dini hizmetler alanında yetişmiş insana dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Strazburg'da açılacak olan İlahiyat Fakültesi, bu ihtiyacı karşılayan hayırlı bir hizmet olacaktır. Marmara Üniversitesi'nin, Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kuracak olması sevindiricidir. Bu karar, etkisini uzun vadede gösterecek önemli bir adımdır" dedi.

Fakültenin Avrupa'daki Müslümanların günlük hayatını ilgilendiren konularda da araştırma çalışmaları yapılabileceğine işaret eden Yeneroğlu, "Strazburg örneğinden hareketle üniversitelerimiz tarafından Almanca ve İngilizce konuşulan ülkelerde de benzer adımların atılması önemlidir" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Strazburg’da İlahiyat Fakültesi kuruluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN