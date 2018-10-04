Türk kökenli adaylar çalışmalarını anlattı

ALMANYA'NIN
Bavyera Eyaleti'nde 14 Ekim günü yapılacak Eyalet Meclisi Seçimi öncesi Türk kökenli adaylar , MÜSİAD
Kuzey Bavyera teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda çalışmalarını anlattı.
Toplantıda SPD'den milletvekili adayı olan Arif Taşdelen, FDP adayı Bülent Ekrem ile Ümit Sormaz, partilerinin göçmen kökenlilere yönelik çalışmalarından bahsetti.
Ekrem, Batı Trakya'da yaşadığı dönemlerde Yunan zulmüne ve baskılara mağdur kalmış ve hatta ailesi silahlı saldırıya uğramış bir Türk olarak Almanya
'daki Türk vatandaşlarının ve Müslümanların yaşadığı sorunları çok iyi anlayabildiğini ifade etti. Sormaz, daha önce üyesi olduğu CSU'dan ayrılıp FDP'ye geçtiğini hatırlatıp, "Seçilirsem en büyük hedefim çocukların ırkçı söylem ve eylemlerden uzak durmalarını sağlamak olacak" dedi. TEHDİT MEKTUBU ALIYOR
Taşdelen ise posta kutusuna sürekli adresi belli olmayan tehdit mektuplarının bırakıldığına dikkat çekti. Taşdelen, "Eger bizler ömrünü bu ülkeye adamış Türk toplumuna hizmet götürmek istiyorsak bu tehditlerden yılmamalıyız" dedi.
Mustafa AKBABA / NÜRNBERG