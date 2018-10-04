‘Türklerin sesi olmak istiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Hessen Eyaleti'nde 28 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Eyalet Parlamentosu seçiminde Freier Waehler Partisi'nden milletvekili adayı olan Engin Eroğlu, Türklerin sesi olmak istediğini belirtti. Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Maintal teşkilatını ziyaret eden Eroğlu, Türklerin her alanda yasadıkları toplum ile çelişmeden birlik ve beraberlik halinde değerlerine sahip çıkmaları gereğine işaret etti. Eroğlu, UID Hessen Bölge Baskanı Erkan Arslan ve konuklara seçim çalışma programını tanıttı.İsa DEVEÇEKEN / MAİNTAL