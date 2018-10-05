Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın ağustos ayında sanayi siparişleri temmuza kıyasla yüzde 2 arttı. Siparişler, Ağustos 2017'ye göre yüzde 2,1 azalış kaydetti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. Böylece fabrika siparişleri, ağustos ayında beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Almanya'da ağustos ayında yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,9 azalırken, yabancı siparişler yüzde 5,8 arttı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 2,2 azaldı, diğer ülkelerden gelen siparişler ise yüzde 11,1 yükseldi.

Ayrıca, ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,1 azalırken, tüketici malları üreticilerinin siparişleri yüzde 2,1 arttı.