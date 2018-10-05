Almanya'da mahkemeden Hambach ormanını koruyacak karar

Yüksek mahkeme, Hambach ormanında enerji firması RWE'nin işlettiği Avrupa'nın en büyük linyit madeninin genişletilmesi için ağaçların kesilmesine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin, enerji şirketi tarafından daha önce büyük bir bölümünün ağaçları kesilen ve 200 hektar kalan ormanın 100 hektarındaki ağaçları kesmeyi durdurması, "çevrecilerin zaferi" olarak yorumlandı.

Polis, Köln ile Aachen kentleri arasında bulunan ormanlık alanda tarihi ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecileri üç haftadır ormandan çıkarmak için operasyon yürütüyordu.

Üç hafta sonunda polis çevrecileri büyük ölçüde ormandan çıkarmış ve ağaçlar üzerine kurdukları barakaları temizlemişti.

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip ormanda asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın RWE tarafından işletilen maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.

Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini savunuyor.

Öte yandan polis, yarın çevrecilerin ormanlık alanda yapmayı planladığı ve 20 bin kişinin katılmasının beklendiği büyük eyleme de güvenlik önlemlerinin yetersiz olması gerekçesiyle izin vermedi.

Çevreciler ise polisin bu kararını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.