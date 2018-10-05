Avusturya’da 'Hitler selamına' 18 ay hapis

Avusturya'nın Karnten eyalet mahkemesi, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan bir kişiyi, 18 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan kişinin 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şahsın olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğu ancak evinde yapılan aramalar sonucunda yasaklı Nazi dünya görüşüne sempati duyduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hakim Manfred Herrnhofer, 35 yaşındaki bir kişinin, ülkede Nazi dünya görüşüne ait sembol, işaret ve benzeri unsurların tekrarlanmasını yasaklayan yasaya aykırı davrandığını söyledi.

Şahsın alkollü olduğu için sadece söylediği sözlerden dolayı cezalandırılmadığını belirten Herrnhofer, ayrıca şahsın bilgisayarında bulunan "gamalı haç" ve "88" gibi Nazi sembolleri bulunduğu için de cezalandırıldığını açıkladı.

Herrnhofer, aşırı alkol almış birinin kendi karakterini kolaylıkla dışarı yansıtabileceğini, zanlının da alkollüyken karakterini dışarıya vurduğunu söyledi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra söz konusu kişinin alkol tedavisi alması gerektiği yönünde de karar verdi.