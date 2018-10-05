Dünyada en çok turisti Avrupa kıtası ağırlıyor

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında dünya genelinde toplam 1 milyar 323 milyon turist gelişi kaydedildi. Avrupa'nın ise 671 milyon turist gelişiyle birinci sıraya yerleştiği görülürken, turizm pastasının yüzde 51'lik dilimine sahip oldu. Avrupa'yı da 324 milyon turist gelişiyle Asya Pasifik takip ederken, 207 milyon ile Amerika, 63 milyon ile Afrika, 58 milyon ile de Ortadoğu izledi.

EN ÇOK HAVAYOLU KULLANILDI

Yapılan araştırmada, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2017 ve 2018 yılları içerisinde bacasız sanayi turizmle ilgili 547 bin 568 haber çıkışı tespit edildi. Ekonominin en önemli dalları arasında yer alan turizm, aynı zamanda medyanın en çok konuştuğu başlıklardan birisi oldu. Raporda, seyahat için hangi ulaşım araçlarının kullanıldığına da bakılırken, havayolunun yüzde 57 ile ilk sırada olduğu görüldü. Havayolunu da yüzde 37 ile karayolu ikinci sıradan, yüzde 4 ile denizyolları üçüncü sıradan, demiryolları ise yüzde 2 ile dördüncü sıradan takip etti. Turistlerin en çok seyahat sebebinin ise yüzde 55 oranında eğlence ve istirahat amacıyla olduğu kaydedildi. Elde edilen veriler neticesinde en çok turizm harcamalarının olduğu ülke de 258 milyar dolarla açık ara Çin olarak görüldü. Çin'i 135 milyar dolar turizm harcamasıyla ABD takip ederken, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla da Fransa'nın takip ettiği tespit edildi.