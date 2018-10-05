Hollanda’dan ırkçılık uyarısı

HOLLANDA
İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (AIVD) yayınladığı raporda, ülkede aşırı sağcı tehdidin giderek arttığı uyarısında bulundu. Hazırlanan raporda, Hollanda
'daki aşırı sağ grupların silahlara olan ilgisinin arttığı, ruhsat başvurularında kayda değer artış olduğuna yer verildi. AIVD, söz konusu asırı sağcı grupların şiddete başvurma olasılıklarının da yükseldiğine işaret etti. Güvenlik teşkilatı, Amsterdam'da bir camiye bası kesilmiş oyuncak bebek asıldığını da hatırlatıp, eylemlerdeki şiddet unsurlarına dikkat çekti.
Fatih ÖZYAR / LAHEY