İngiltere’den Rusya’ya siber saldırı suçlaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırı
nın arkasında Rusya
'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun bulunduğunu öne sürdü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, çok sayıda ülkenin vatandaşlarını etkilemiştir" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya'yı, çifte ajan Sergey Skripal ve kızını İngiltere topraklarındayken zehirlemekle suçlayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 2015-2017 yıllarında bir İngiliz televizyon kanalının elektronik postalarının ele geçirilmesi, ABD'nin Ulusal Demokratik Kongresi'nin bilgisayarlarının hacklenmesi ile Dünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) gizli tıbbi kayıtlarının çalınmasının arakasında da GRU'nun bulunduğunu kaydetti. 3 ÜLKEDEN DAHA KORSAN TEPKİSİ
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rus istihbarat servisi tarafından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) yönelik siber saldırının önlendiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mattis, Rus korsanların saldırılarını "Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu" şeklinde nitelendirirken, Kanada saldırıların arkasında Rus akeri istihbaratının bulunduğunu duyurdu.