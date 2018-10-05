Irkçılığa ‘dur’ dediler

BUGÜN NELER OLDU

göçmen kökenlilere en toleranslı kentlerinden biri olan Mannheim'da yaklasık 9 bin kisi ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birlik oldu. Mannheim Büyüksehir Belediyesi öncülüğünde gerçeklesen yürüyüşte, "Dünyaya açık ve toleranslı Mannheim", "Mannheim mültecilere hos geldin diyor", "Nazilere hoşgörü yok", "Fasizm bir fikir değil suçtur" sloganları atıldı. Mannheim Saray bahçesinde toplanan kalabalığa hitap eden Büyükşehir Belediye Baskanı Peter Kurz, yoğun katılımın bir Mannheimlı olarak kendisinin gururlandırdığını belirtti. Mitinge SV Waldhof Mannheim ve Suntat Europe da destek verdi.Fatih YILMAZ