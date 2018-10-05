Haberler > Avrupa Haberleri > Irkçılığa ‘dur’ dediler

Irkçılığa ‘dur’ dediler

’nın Mannheim kentinde 9 bin kişi ırkçılığa karşı yürüdü. Yürüyüşte, ‘Nazilere hoşgörü yok’ sloganları atıldı

Giriş Tarihi: 5.10.2018 08:57
Irkçılığa ‘dur’ dediler
ALMANYA'NIN göçmen kökenlilere en toleranslı kentlerinden biri olan Mannheim'da yaklasık 9 bin kisi ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birlik oldu. Mannheim Büyüksehir Belediyesi öncülüğünde gerçeklesen yürüyüşte, "Dünyaya açık ve toleranslı Mannheim", "Mannheim mültecilere hos geldin diyor", "Nazilere hoşgörü yok", "Fasizm bir fikir değil suçtur" sloganları atıldı. Mannheim Saray bahçesinde toplanan kalabalığa hitap eden Büyükşehir Belediye Baskanı Peter Kurz, yoğun katılımın bir Mannheimlı olarak kendisinin gururlandırdığını belirtti. Mitinge SV Waldhof Mannheim ve Suntat Europe da destek verdi.

Fatih YILMAZ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irkçılığa ‘dur’ dediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN