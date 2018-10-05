İşlerim Türkiye sayesinde büyüdü

KUMAS
, otomobil koltuk kılıfı, otomobil koltuğu ve iplik üreten, otomotiv devlerinden Aunde'nin de patronu olan Rolf Königs
, bugünkü başarısının temelinde Türkiye'ye yatırım kararının yattığını söyledi. Merkezi Almanya
'nın Mönchengladbach kentinde bulunan sirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Königs, "1982 yılında sadece bir fabrikamız vardı. Simdi 29 farklı ülkede 119 tesisimiz var" diye konuştu. PARA TÜRKİYE'DE KALIYOR KÖNIGS
, "1982 yılında bugünkü parayla 18 milyon euro borcumuz vardı. Simdi 350 milyon eurosu Türkiye'de olmak üzere 2,6 milyar euro ciro yapıyoruz. Başarı, Türkiye'ye yatırım yapmamızla geldi. Türkiye'de elde ettiğimiz cironun tamamı yatırım için bu ülkede kalıyor. Buna gerçekten değdi" dedi. Königs, darbe girişiminden sonra da Türkiye'de milyonluk yatırımlara imza attı. SAYILI ZENGİNLER ARASINDA 450
milyon euroluk
serveti ile Almanya'nın
en zengin insanları
arasında bulunan ünlü işadamı
Rolf Königs, 2004 yılından
bu yana Almanya'nın en
köklü kulüplerinden biri olan Borussia Mönchengladbach
'ın
başkanlığını yapıyor. Türkiye'de
sahibi olduğu Aunde
Teknik, Türkiye'nin en
büyük 200 şirketi
arasında. YİNE YATIRIM YAPTI TÜRKİYE'DEKİ
tesislerinde oto koltuk
kılıfı, otomobil koltuğu
veya diğer otomobil parçalarını
üreten Königs'in farklı sektörlerde
yatırımları var. Enerji
alanında yatırım yapan ünlü işadamının
Türkiye'de ayrıca iki
tatil köyü ve bir çimento fabrikası
bulunuyor. Tam bir Türkiye
hayranı olan Rolf
Königs, iki çocuk
babası.