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İşlerim Türkiye sayesinde büyüdü

Dünyaca ünlü otomotiv devi Aunde Grubu’nun patronu , sadece bir adet fabrikadan bugün 119 tesise ulaşmasının Türkiye yatırımı sayesinde olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 5.10.2018 08:53
İşlerim Türkiye sayesinde büyüdü
KUMAS, otomobil koltuk kılıfı, otomobil koltuğu ve iplik üreten, otomotiv devlerinden Aunde'nin de patronu olan , bugünkü başarısının temelinde Türkiye'ye yatırım kararının yattığını söyledi. Merkezi 'nın Mönchengladbach kentinde bulunan sirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Königs, "1982 yılında sadece bir fabrikamız vardı. Simdi 29 farklı ülkede 119 tesisimiz var" diye konuştu.

PARA TÜRKİYE'DE KALIYOR
KÖNIGS, "1982 yılında bugünkü parayla 18 milyon euro borcumuz vardı. Simdi 350 milyon eurosu Türkiye'de olmak üzere 2,6 milyar euro ciro yapıyoruz. Başarı, Türkiye'ye yatırım yapmamızla geldi. Türkiye'de elde ettiğimiz cironun tamamı yatırım için bu ülkede kalıyor. Buna gerçekten değdi" dedi. Königs, darbe girişiminden sonra da Türkiye'de milyonluk yatırımlara imza attı.

SAYILI ZENGİNLER ARASINDA
450 milyon euroluk serveti ile Almanya'nın en zengin insanları arasında bulunan ünlü işadamı Rolf Königs, 2004 yılından bu yana Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan 'ın başkanlığını yapıyor. Türkiye'de sahibi olduğu Aunde Teknik, Türkiye'nin en büyük 200 şirketi arasında.

YİNE YATIRIM YAPTI
TÜRKİYE'DEKİ tesislerinde oto koltuk kılıfı, otomobil koltuğu veya diğer otomobil parçalarını üreten Königs'in farklı sektörlerde yatırımları var. Enerji alanında yatırım yapan ünlü işadamının Türkiye'de ayrıca iki tatil köyü ve bir çimento fabrikası bulunuyor. Tam bir Türkiye hayranı olan Rolf Königs, iki çocuk babası.
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