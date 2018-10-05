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’yi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:33
Stef Blok TBMM’yi ziyaret etti
HOLLANDA Dışişleri Bakanı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında 'de hasar gören yerleri gezdi. Bakan Blok ve beraberindeki heyetin TBMM'deki ziyaretine, Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili ve Dısisleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Yıldız da eslik etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde TBMM'de hasar gören yerleri gezen ve bilgi alan Blok, daha sonra milletvekili kulislerine geçti. Blok, bazı milletvekilleriyle de kuliste sohbet etti.
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Stef Blok TBMM’yi ziyaret etti
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