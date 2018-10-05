Terör zanlıları AfD ile kol kola

İki Almanya
'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de ülkeyi kana bulamak için terör eylemi hazırlığı içinde olan Neo- Nazilerin, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD
) partisiyle yakın ilişkisi ortaya çıktı. ARD televizyonunda yayınlanan Monitor programının elindeki video görüntülerine göre 'Chemnitz İhtilali
' isimli Neo- Nazilerden oluşan grubun en az üç üyesi, kentte bir süre önce ırkçı AfD tarafından düzenlenen yürüyüşe katılmış. YÜRÜYÜŞTE BİRLİKTE
Küba kökenli bir Alman'ın mülteciler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra Chemnitz'te ırkçılar yabancı avına çıktığı gibi, üst üste şehirde gösteriler düzenlemişti. AfD'nin Thüringen Eyalet Teşkilatı Baskanı Björn Höcke de 1 Eylül tarihinde bir "yas yürüyüşü" organize etmişti. Yürüyüşe ırkçılar da katılmasına rağmen AfD o dönem ırkçılarla ve Neo-Nazilerle birlikte hareket ettikleri iddiasını yalanlamıştı. HEP HAFİFE ALDILAR
Ancak bu görüntüler, AfD ile Neo-Nazilerin kol kola olduğunu gösteriyor. Söz konusu yürüyüşe, Islam ve Müslüman düşmanı PEGIDA hareketinin üyeleri de katılmıştı. AfD, uzun bir süredir basta Bild gazetesi olmak üzere Alman basını tarafından "ülkenin yabancılaşmasından endişe duyanların partisi" olarak küçümsendi. Son görüntüler, terör saldırısı hazırlığında olan Neo-Nazilerin normal vatandaş olmadığını ortaya koydu.