Avrupalı Türkler kimlik çetesinin hedefinde

TÜRKİYE'DE
kimlik çetesi Avrupalı Türkleri hedef seçti. Almanya
'da doğup büyüyen ve Stuttgart şehrinde yaşayan bir kadın, tatil için gittiği Türkiye
'de hayatının şokunu yasadı. Valilikten davet alan kadın, tüm nüfus bilgilerinin kullanıldığını, Suriyeli bir adamla evli göründüğünü ve soyadının değiştiğini öğrendi. Bilgileri çalınan kadın durumunu düzeltebilmek için yoğun çaba harcıyor. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Avrupa SABAH'a konusan ve kimlik bilgilerini vermek istemeyen kadın, "Gaziantep Şehit Kamil Nüfus Müdürlüğü'nden kimliğimin Suriyeli mülteci bir kadına verildiği bilgisine ulaştım. Kadın evlenmiş ve soyadı da değişmiş. Benim T.C. kimlik numaram verildiğinde soyadım farklı ve evli görünüyorum. Durumu düzeltebilmek için suç duyurusunda bulundum. Derdimi anlatamıyorum" dedi. ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDUR
Gittiği kurumlardan 'Sisteme bilgiler böyle kaydedilmiş, biz değiştiremeyiz' cevabını aldığını dile getiren kadın, "Benim durumumda çok sayıda kisi olduğunu öğrendim. Avrupalı Türkler bu duruma karsı dikkatli olsun. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.
Fatih YILMAZ / STUTTGART